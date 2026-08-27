'मैंने एक नींबू काटकर बारिश रोक दी', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- महंगाई पर भी आजमा लें तरीका

डिजिटल डेस्क, रायपुर। कांकेर से बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने कहा, "मौसम खराब था, जोरदार बारिश हो रही थी और मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मैंने महादेव से प्रार्थना की, एक नींबू काटा और बारिश रुक गई।"

नाग पहले भी सार्वजनिक बयानों में नींबू, झाड़-फूंक और भूत भगाने जैसी बातों का जिक्र करते रहे हैं।उन्होंने बालोद जिले में बुढ़ादेव और महादेव से प्रार्थना करके और नींबू काटकर बारिश रोकने का दावा करके नई बहस छेड़ दी है। सांसद ने कहा, "अब कार्यक्रम सफल हो गया है। अगर बारिश होनी है तो होने दो।" इस बात पर मंच पर मौजूद साय और अन्य लोग मुस्कुराने और हंसने लगे।

अधिकारियों को भी दे चुके हैं नींबू काटने वाली धमकी इससे पहले उन्होंने उन अधिकारियों के लिए नींबू काटने की धमकी दी थी जो जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते थे। इस बयान का मतलब किसी बाधा या दुर्भाग्य को दूर करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान से निकाला गया था। वे पहले भी झाड़-फूंक और ऐसी ही प्रथाओं से जुड़े बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। नाग ने यह बात मंगलवार को डौंडीलोहारा में एक जनसभा में कही, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महतारी वंदन योजना के एक कार्यक्रम के लिए आए थे।