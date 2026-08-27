'मैंने एक नींबू काटकर बारिश रोक दी', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- महंगाई पर भी आजमा लें तरीका
बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने दावा किया कि उन्होंने नींबू काटकर और प्रार्थना करके बारिश रोक दी, जिससे एक नई ...और पढ़ें
HighLights
सांसद नाग ने नींबू काटकर बारिश रोकने का दावा किया।
कांग्रेस ने उनके बयान को अंधविश्वास बताकर मजाक उड़ाया।
दीपक बैज ने महंगाई पर भी नींबू आजमाने को कहा।
डिजिटल डेस्क, रायपुर। कांकेर से बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने कहा, "मौसम खराब था, जोरदार बारिश हो रही थी और मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मैंने महादेव से प्रार्थना की, एक नींबू काटा और बारिश रुक गई।"
नाग पहले भी सार्वजनिक बयानों में नींबू, झाड़-फूंक और भूत भगाने जैसी बातों का जिक्र करते रहे हैं।उन्होंने बालोद जिले में बुढ़ादेव और महादेव से प्रार्थना करके और नींबू काटकर बारिश रोकने का दावा करके नई बहस छेड़ दी है। सांसद ने कहा, "अब कार्यक्रम सफल हो गया है। अगर बारिश होनी है तो होने दो।" इस बात पर मंच पर मौजूद साय और अन्य लोग मुस्कुराने और हंसने लगे।
अधिकारियों को भी दे चुके हैं नींबू काटने वाली धमकी
इससे पहले उन्होंने उन अधिकारियों के लिए नींबू काटने की धमकी दी थी जो जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते थे। इस बयान का मतलब किसी बाधा या दुर्भाग्य को दूर करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान से निकाला गया था। वे पहले भी झाड़-फूंक और ऐसी ही प्रथाओं से जुड़े बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। नाग ने यह बात मंगलवार को डौंडीलोहारा में एक जनसभा में कही, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महतारी वंदन योजना के एक कार्यक्रम के लिए आए थे।
कांग्रेस ने उड़ाया मजाक
इस बयान का वीडियो वायरल हो गया है, जिस पर कांग्रेस ने मजाक उड़ाया है और अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने इस बयान का मजाक उड़ाया और नाग पर दिखावा करने तथा अंधविश्वास और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। नाग के दावे पर तंज कसते हुए बैज ने कहा, "अगर नींबू काटने से बारिश रुक सकती है तो उन्हें चीनी की कीमतें और महंगाई कम करने के लिए भी एक नींबू काटना चाहिए।"
सोशल मीडिया पर भी इस बयान का खूब मजाक उड़ाया गया। यूजर्स ने पूछा कि क्या बिजली बिल, ईंधन की कीमतें और घर के खर्च कम करने के लिए भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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