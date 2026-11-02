छत्तीसगढ़: छह महीने में जंगली हाथी ने ली 14 लोगों की जान, पुनर्वास प्रक्रिया में उलझे रहे अधिकारी

डिजिटल डेस्क, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में सरगुजा व सूरजपुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में एक जंगली हाथी लगातार लोगों की जान ले रहा है। पिछले छह महीने में हाथी ने 14 लोगों को कुचलकर मार डाला है। रविवार की शाम इस हाथी ने दो घंटे के भीतर दो लोगों को कुचलकर मार डाला।

मृतकों में वन विभाग का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मानदेव और आदिम जाति कल्याण विभाग का कार्यालय सहायक विश्वनाथ शामिल हैं। खतरनाक हाथियों के प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले के रमकोला में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। वहां कर्नाटक से प्रशिक्षित हाथी लाए गए हैं और बिगड़ैल हाथियों का व्यवहार बदलने की व्यवस्था भी है। इसके बावजूद इस हाथी पर कॉलर आईडी लगाने या उसे बेहोश (ट्रेंक्यूलाइज) कर विशेष बाड़े (क्राल) में रखने की पहल नहीं हुई है।