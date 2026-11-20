राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला, लोहा और सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े बर्बरीक कंस्ट्रक्शन और पीआरए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक करीब 225 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं।

तीन दिन से जारी जांच में करीब 14 करोड़ रुपये नकद, बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण और कच्चे-पक्के लेन-देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। करीब 20 करोड़ रुपये के आभूषणों का मूल्यांकन अब तक कराया जा चुका है।

दोनों समूहों के 25 लाकर खुलवाकर सामग्री की जांच की जा रही है। हालांकि, वास्तविक कर चोरी का आकलन दस्तावेज की पड़ताल पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। आयकर विभाग की डीडीआइटी नवल जैन के नेतृत्व में 120 से अधिक अधिकारियों की टीम ने राज्य के पांच जिलों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर समेत झारखंड के रांची, जमशेदपुर में एक साथ 50 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी।