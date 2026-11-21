डिजिटल डेस्क, रायपुर। प्रदेश में बर्बरिक कंस्ट्रक्शन और पीआरए समूह के 50 ठिकानों पर आयकर विभाग की तीन दिन चली जांच का दायरा अब बड़े निवेश और ठेकों तक पहुंच गया है।

विभाग बर्बरिक समूह की प्रस्तावित आइपीओ योजना के दस्तावेज की पड़ताल कर रहा है। वहीं, पीआरए समूह को मिले करीब 450 करोड़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास ठेके से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच हो रही है।

बुधवार सुबह रायपुर समेत राज्य के पांच जिलों में शुरू हुई छापे की यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात समाप्त हुई। बिलासपुर में गौरव अग्रवाल के ठिकानों से 1,000 करोड़ रुपये के बोगस बिल मिलने की चर्चा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जांच में करीब 225 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के प्रारंभिक संकेत मिले हैं।