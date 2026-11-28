डिजिटल डेस्क, रायपुर। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक संस्कृति, लोककला और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए आदिवासी ग्राम सभाएं अधिक मुखर हो रही हैं। मतांतरण पर अंकुश लगाने के लिए 80 से अधिक ग्राम पंचायतों ने गांव की सीमाओं पर सूचना बोर्ड और बैनर लगाए हैं।

इनमें पादरियों और धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक की सूचना दी गई है। ग्राम सभाओं ने संविधान की पांचवीं अनुसूची और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) का हवाला देते हुए इसे अपना संवैधानिक अधिकार बताया है। वहीं, कुछ ईसाई संगठनों ने इस मामले में जशपुर में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2026 को सूचना बोर्ड हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अक्टूबर 2025 का आदेश बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा था कि कांकेर जिले के गांवों में लगाए गए संबंधित होर्डिंग असंवैधानिक नहीं हैं। इसकी शुरुआत जून 2025 में कांकेर के कुदाल और पारवी सहित कई गांवों में ग्राम सभा के प्रस्तावों से हुई थी।