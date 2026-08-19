छत्तीसगढ़ में दंपती हत्याकांड: बकरी चोरी के लिए हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में करीब 10 माह पहले हुए दंपती हत्याकांड में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुमित कुमार सोनी की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने ग्राम पंपापुर निवासी करीमन मझवार (42) और जय श्याम मझवार (28) को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना 22-23 अक्टूबर 2025 की रात की है। घटना की रात दोनों दोषी, कुम्हरता निवासी किसान रीमा लकड़ा (55) और उनकी पत्नी जुली लकड़ा उर्फ उर्मिला लकड़ा (50) के घर पर रुके थे। दोषियों ने सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर दंपती की हत्या कर दी और घर से सात बकरियां ले गए।