छत्तीसगढ़ में दंपती हत्याकांड: बकरी चोरी के लिए हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 10 माह पहले बकरी चोरी के लिए हुए दंपती हत्याकांड में दो दोषियों, करीमन मझवार और जय श्याम मझवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
HighLights
सरगुजा में दंपती हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास।
बकरी चोरी के लिए सोते हुए दंपती की कुल्हाड़ी से हत्या की।
अदालत ने 16 गवाहों और 46 साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में करीब 10 माह पहले हुए दंपती हत्याकांड में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुमित कुमार सोनी की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने ग्राम पंपापुर निवासी करीमन मझवार (42) और जय श्याम मझवार (28) को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 22-23 अक्टूबर 2025 की रात की है। घटना की रात दोनों दोषी, कुम्हरता निवासी किसान रीमा लकड़ा (55) और उनकी पत्नी जुली लकड़ा उर्फ उर्मिला लकड़ा (50) के घर पर रुके थे। दोषियों ने सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर दंपती की हत्या कर दी और घर से सात बकरियां ले गए।
वे बकरियों को लेकर एक अन्य व्यक्ति के घर पहुंचे और एक बकरे को काटकर खाया, जबकि बाकी मांस आसपास के गांवों में बेच दिया। अभियोजन ने अदालत में 16 गवाहों के बयान और 46 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए।
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। अदालत ने मृतकों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने की भी अनुशंसा की है।