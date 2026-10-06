छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला: कांग्रेस नेताओं और अफसरों में बांटे गए 104 करोड़ रुपये, विधायक देवेंद्र यादव पर EOW के सनसनीखेज आरोप

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सामने आए कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को विशेष अदालत में छठा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, रामगोपाल अग्रवाल, आरपी सिंह समेत 12 आरोपितों के नाम हैं।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि कोयले की दलाली की राशि कांग्रेस ने वर्ष 2022 में हुए खैरागढ़ उपचुनाव में झोंकी थी। इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा विजयी हुई थी। आरोप पत्र के अनुसार, कोयला परिवहनकर्ताओं से वसूले गए अवैध लेवी के 104.20 करोड़ रुपये रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचाए गए। यह रकम तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष और तत्कालीन नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल तक भेजी गई थी।

आरोप पत्र के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने डायरियों में दर्ज भवन और सी पार्टी कोडवर्ड की 32 प्रविष्टियों के माध्यम से कुल 104.20 करोड़ रुपये लिए। भिलाई नगर के वर्तमान विधायक देवेंद्र सिंह यादव ने खैरागढ़ उपचुनाव और व्यक्तिगत उपयोग के लिए सहयोगी नवाज खान के माध्यम से तीन करोड़ रुपये लिए।