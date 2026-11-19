डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नगर पंचायत मारो में बुधवार को आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक आयोजन चर्चा में आ गया। साजा से भाजपा विधायक ईश्वर साहू का महिला डांसरों के साथ ठुमके लगाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

विधायक कहां गाओ चिलम तंबाकू को डब्बा गाने पर नृत्य करते दिख रहे हैं। इस दौरान उनके गले में भाजपा का पट्टा भी दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी मौजूद थे, जो मंच पर बैठकर विधायक का नृत्य देखते हुए मुस्कुराते नजर आए।