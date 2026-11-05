सीएम मोहन यादव की फिसली जुबान पर सियासी संग्राम, भूपेश बघेल ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, रायपुर। भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के दौरान नेताओं की फिसली जुबान पर कांग्रेस ने इन्हें ट्रोल करना प्रारंभ कर दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें भोपाल में चार नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जेपी नड्डा के सामने ही ‘जेपी नड्डा मुर्दाबाद’ का नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं।

हालांकि, उन्होंने इसे तत्काल 'जिंदाबाद' के नारे में बदल दिया। भूपेश द्वारा जारी एक वीडियो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दुकान बंद होने जा रही है। इंटरनेट मीडिया एक्स पर वीडियो साझा करते हुए भूपेश ने लिखा कि राहुल गांधी के सामने सबकी लाइन और लेंथ बिगड़ गई है।

वहीं दूसरी ओर, बघेल के राहुल गांधी के सामने सबकी लाइन और लेंथ बिगड़ने के बयान पर पूर्व मंत्री व कुरुद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस की गाड़ी की चेसिस ही बैंड हो, वे लेंथ बिगड़ने की बात कर रहे हैं।