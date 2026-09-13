छत्तीसगढ़: भंगाराम जात्रा में देवताओं की अदालत, थाने में हाजिरी देते हैं देवी-देवता; आस्था का अद्भुत नजारा

डिजिटल डेस्क, रायपुर। बस्तर की धरती पर आस्था की कई कहानियां हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में केशकाल घाटी की भंगाराम जात्रा (पूजा विधान) सबसे अलग है।

यहां देवी-देवता दर्शन देने नहीं, खुद थाने में हाजिरी देने आते हैं। शनिवार को इसी अद्भुत परंपरा के साथ प्रसिद्ध भंगाराम जात्रा की शुरुआत हुई।

मान्यता है कि जात्रा शुरू होने से पहले देवता थाने में हाजिरी देते हैं और क्षेत्र की शांति की अनुमति लेते हैं। इसे देखने बस्तर ही नहीं प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं।

बस्तर की विलक्षण आदिवासी संस्कृति

बस्तर की विलक्षण आदिवासी संस्कृति की इस अनूठे उत्सव का आयोजन हर साल भादो मास में होता है। दो दिन चलने वाले भंगाराम जात्रा में अंचल के नौ परगना के देवी-देवता शामिल होते हैं।

पहले दिन जात्रा की सबसे खास परंपरा के अनुसार, सभी देवी-देवताओं को सबसे पहले केशकाल थाना परिसर ले जाया गया। जैसे ही सैकड़ों भक्तों की भीड़ के साथ देवी-देवता (प्रतीक चिह्न) थाना पहुंचे, पुलिस विभाग ने पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया।