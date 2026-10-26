छत्तीसगढ़ में 80 साल की महिला को 35 साल के मुकदमे से मुक्ति, जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन लड़ते रहे कानूनी लड़ाई

डिजिटल डेस्क, डौंडीलोहारा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आठ एकड़ जमीन के विवाद में भाई-बहन करीब 35 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। मृत बहन राधा बाई की पहचान अपनाकर पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने के मामले में करीब 80 वर्षीय गणेशिया बाई को दोषी ठहराया गया था।

कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सजा पहले से जेल में बिताई गई 16 दिन की अवधि तक सीमित कर दी। इस मामले का भावुक पहलू यह है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भाई-बहन के रिश्तों में फिर से मिठास लौट आई है। गणेशिया बाई और उनके भाई पोषण लाल देवांगन अब पुराने गिले-शिकवे भुला चुके हैं। बता दें कि बालोद के डौंडीलोहारा क्षेत्र के ग्राम पासौद निवासी सरजू राम देवांगन और स्वजन उनकी पत्नी सुखबती के परिवार के पास करीब आठ एकड़ जमीन थी। उनके परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां थीं। तीन बेटियों में से एक राधा बाई की जन्म के लगभग 15 दिन बाद ही साल 1950 में मृत्यु हो गई थी।गणेशिया बाई के बेटे चंद्र कुमार देवांगन के मुताबिक, उनकी मां की पहली शादी हड़गहन में हुई थी। वैवाहिक जीवन में परेशानियों के कारण वह मायके लौट आई थीं। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए प्रेरित किया था।