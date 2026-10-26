छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 250 संदिग्ध बांग्लादेशी चिह्नित, एसटीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क, भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को डिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान तेज कर दिया है।

एसटीएफ टीम ने सालभर में करीब 32 हजार व्यक्तियों के स्कैन डाटा का विश्लेषण किया। इस दौरान 250 संदिग्ध बांग्लादेशियों को चिह्नित किया है। उनके दस्तावेज और पहचान सत्यापित किए जा रहे हैं।

एसटीएफ की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन

पुलिस के अनुसार, चिह्नित लोगों की जानकारी जुटाने एसटीएफ टीम ने बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और अन्य इलाकों में सर्च अभियान चलाया। संदिग्धों के बताए पतों और स्वजन संबंधी जानकारी का सत्यापन कर दस्तावेजीकरण किया गया।