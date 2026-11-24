डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। शादी-ब्याह हो या धार्मिक आयोजन, मेला हो या बड़ा सार्वजनिक समारोह, भीड़भाड़ते ही पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया चुनौती बन जाती है। ऐसे आयोजनों में बड़े प्लास्टिक और फाइबर जार मिलाकर उनमें पानी भर दिया जाता है। नीचे एक टोंटी लगाकर घंटों तक उसी पानी से सैकड़ों, यहां तक कि हजारों लोगों की प्यास बुझाई जाती है।

यह व्यवस्था आसान और सस्ती जरूर है, लेकिन जार की नियमित सफाई, पानी की गुणवत्ता और वितरण के दौरान स्वच्छता की अनदेखी लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विवाह समारोहों, भंडारों, मेलों और सामाजिक कार्यक्रमों में पानी वितरण का यह तरीका आम है। कई जगह जारे खुले मैदान में धूप के बीच रखे रहते हैं। पानी किस स्रोत से लाया गया, जारे की सफाई कब हुई और पानी का कीटाणुशोधन किया गया या नहीं, इसकी जानकारी तक नहीं होती।

लंबे समय तक अस्वच्छ जारे में पानी जमा रहने से उसमें हानिकारक सब्जियों के पन्ने डालने की धमकी बढ़ जाती है। वहीं, एक ही टोंटी को बार-बार गंदे हाथों से पहुंचाएं या उसका मुंह गिलास और पेय पदार्थों से संपर्क में आने से बाहरी सतह दूषित हो सकती है।

हालांकि, केवल एक टोंटी साझा करने से टंकी का पानी अपने आप संक्रमित नहीं होता। संक्रमण का खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि पानी, टौटी, गिलास वा वितरण व्यवस्था में वास्तविक रूप से दूषण किस स्तर पर हुआ है।

एक समारोह में शामिल हुए राजेश मिश्रा ने बताया कि पूरे कार्यक्रम में एक ही प्लास्टिक जार से पानी दिया जा रहा था। पानी गर्म था और उसका स्वाद भी सामान्य नहीं लग रहा था। वहीं, डा. प्राची ने बताया कि गिलास धोने की व्यवस्था नहीं थी। दूषित रसायनों के सेवन से पेट में संक्रमण का खतरा स्वास्थ्य घुलनशील के अनुसार, दूषित यौगिकों के सेवन से ई-कोलाई और साल्मोनेला टाइप्ट्री जैसे रोगजनकों बैक्टीरिया शरीर में पहुंच सकते हैं। इससे डावरिया, एडवांसएंटेराइटिस, टायफाइड और पेट से संबंधित संक्रमण हो सकते हैं। दूषित पानी से हैजा, पेचिश और हेपेटाइटिस ए एवं ई जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसके सेवन से लोगों को बचना चाहिए।

टीडीएस और पीएच की निर्धारित सीमा भारतीय मानक ब्यूरो के दिशानिर्देशों के अनुसार, पानी में टीडीएस की सीमित सीमा 500 mg/l (लगभग 500 पीपीएम) तक है। वहीं, दिशानिर्देशों का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। हलाकिकी, केवल टीडीएस और पीएच की जांच से पानी की शुद्धता प्रमाणित नहीं होती।

इसके लिए बैक्टीरियोलाजिकल और अन्य आवश्यक रासायनिक जाच भी जरूरी है। दूषित दिशानिर्देशों के सेवन से हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिश और हेपेटाइटिस-ए एवं ई जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। नियमित सफाई जरूरी- डा. लखन सिंह एमडी मेडिसिन डा. लखन सिंह के अनुसार, लंबे समय तक अस्वच्छ प्लास्टिक की जार में पानी रखने और नियमित सफाई व कीटाणुशोधन नहीं होने से हानिकारक बैक्टीरिया पैंथन कर सकते हैं। ई-कोलाई और साल्मोनेला टाइफी जैसे रोगजनकों बैक्टीरिया दूषित यौगिकों के माध्यम से शरीर में पहुंचकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इससे उल्टी-दस्त, टायफाइड और पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है।

पानी की गुणवता की ऐसे करें जांच- इति गुप्ता सीएम दुबे संवाद महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक इति गुप्ता के अनुसार पानी मे सक्षम खनिजों के संरुण की प्राथमिक जांच के लिए एच-टू-एस आधारित फील्ड टेस्ट किट की शीशी का ढक्कन खोलकर निर्देशानुसार उसमें पानी भरे और ढक्कन बंद कर दे। निर्धारित तापमान और समय तक शीशी को सुरक्षित स्थान पर रखें।