छत्तीसगढ़: बस्तर में मुर्गों की लड़ाई में 20 लाख का दांव, छापे में 47 गाड़ियां जब्त

डिजिटल डेस्क, बीजापुर। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के ग्राम रैगुड़ा के जंगल में चल रहे मुर्गों की लड़ाई में महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से पहुंचे सैकड़ों लोग करीब 20 लाख रुपये का दांव लगा रहे थे।

पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 156 लोगों को पकड़ा। इनके पास से 20 लाख रुपये से अधिक नकद, 47 चार पहिया वाहन और 12 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मामला भद्राकाली थाना क्षेत्र का है।

मुर्गों की लड़ाई पर पुलिस का छापा

पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के अनुसार, तारलागुड़ा, भद्राकाली और भोपालपटनम के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से मुर्गों की लड़ाई के नाम पर जुआ संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं।

आसपास के तीन राज्यों से लोग मोटी रकम दांव पर लगाते थे। पकड़े गए 156 लोगों के खिलाफ भद्राकाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। माओवाद का प्रभाव घटने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है।

क्या है मुर्गा लड़ाई? मुर्गों की लड़ाई एक पारंपरिक खेल है, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित दो लड़ने वाले मुर्गों को अखाड़े में भिड़ाया जाता है और इनके बीच हार-जीत पर भारी मात्रा में पैसा दांव पर लगाया जाता है।