छत्तीसगढ़: विनबज्ज एप से चला रहे थे सट्टे का कारोबार, दुर्ग में पुलिस ने किया भंडाफोड़; दो गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भिलाई। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विनबज्ज एप के जरिए सट्टा संचालित करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित अभी भी फरार है।

चौकी स्मृतिनगर और एसीसीयू की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि राजा गार्डन स्थित देवेंद्र कुमार साहू के मकान में विनबज्ज एप के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में मकान की घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद कुछ संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने दो युवकों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रकाश हरिनखेड़े (23), निवासी अर्जुन नगर, वैशाली नगर और डिकेश प्रसाद तिवारी (22), निवासी अर्जुन नगर, वैशाली नगर के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपित मासिक वेतन पर सट्टा संचालन का काम करते थे।

गिरोह का मुख्य संचालक देवेंद्र कुमार साहू अपने साथियों के साथ मिलकर इस अवैध कारोबार को चला रहा था।पुलिस ने मौके से 4.93 लाख रुपये नकद सहित लाखों रुपये की सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री में तीन लैपटाप, एक आईपैड, 18 स्मार्ट मोबाइल फोन, 22 एटीएम कार्ड, 10 बैंक पासबुक और चार एयरटेल बैंक के क्यूआर कोड स्कैनर शामिल हैं। इसके अलावा चार होंडा एक्टिवा स्कूटर और एक एयरटेल वाई-फाई डिवाइस भी जब्त किया गया है।