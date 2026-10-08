28 दिन का बच्चा शेयर बाजार निवेशक, अभी से म्यूचअल फंड-स्टॉक-बॉन्ड में निवेश; जीरोधा वाले नितिन कामथ का पोस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार में 'मासूम निवेशक' की एंट्री का अपडेट आया है। यह अपडेट जीरोधा के फाउंडर नितिन कामथ ने दिया है। जीरोधा के को-फ़ाउंडर ने बताया कि प्लेटफॉर्म का सबसे कम उम्र का कस्टमर अब सिर्फ 28 दिन का है। बच्चे के माता-पिता ने माइनर अकाउंट खोला और साइन-अप करने के एक हफ्ते के अंदर ही अपना पहला इन्वेस्टमेंट भी कर दिया।

कामथ ने X पर यह जानकारी शेयर की। यह पोस्ट ठीक एक साल बाद आई है, जब उन्होंने इसी तरह की एक उपलब्धि शेयर की थी, तब जीरोधा का सबसे कम उम्र का अकाउंट होल्डर 64 दिन का बच्चा था। तब की उम्र के आए बच्चे से ये लगभग आधी हो गई है। यानी अब ज्यादा माता-पिता सालों तक इंतजार करने के बजाय बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उनके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने का फैसला कर रहे हैं।