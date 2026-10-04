Yes Bank Q2 Update: यस बैंक का Q2 में 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा लोन, डिपॉजिट भी रॉकेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| प्राइवेट सेक्टर के बैंक, YES Bank ने 30 सितंबर, 2026 को खत्म हुई दूसरी तिमाही के लिए अपने शुरुआती बिजनेस अपडेट जारी किए। बैंक ने अपने क्रेडिट और डिपॉज़िट पोर्टफोलियो, दोनों में अच्छी ग्रोथ दर्ज की।

बैंक के कुल लोन और एडवांस पिछले साल की इसी अवधि के ₹2,50,212 करोड़ से 23.8% (YoY) बढ़कर ₹3,09,675 करोड़ हो गए। तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर, जून 2026 तिमाही की तुलना में एडवांस में 8.6% की बढ़ोतरी हुई। कुल डिपॉजिट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सालाना आधार पर 19.5% और तिमाही आधार पर 12.3% बढ़कर ₹3,54,084 करोड़ हो गए, जबकि एक साल पहले ये ₹2,96,276 करोड़ थे। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) डिपॉज़िट सालाना आधार पर 6.6% बढ़कर ₹1,06,255 करोड़ हो गए। हालांकि, कुल CASA रेश्यो घटकर 30% हो गया, जो जून तिमाही में 32.7% और एक साल पहले की अवधि में 33.7% था। 30 जून को ₹6,604 करोड़ के मुकाबले 30 सितंबर तक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) काफी बढ़कर ₹11,382 करोड़ हो गए।

YES Bank का क्रेडिट-टू-डिपॉजिट रेश्यो पिछली तिमाही के 90.4% से घटकर 87.5% हो गया, जो क्रेडिट विस्तार की तुलना में डिपॉजिट में ज्यादा बढ़ोतरी को दिखाता है। कंसोलिडेटेड औसत तिमाही लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (LCR) रेगुलेटरी जरूरतों से काफी ऊपर, 131.4% पर बना रहा।

RBI की रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा के तहत GIFT सिटी ब्रांच से दिए गए फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट (बैंक) डिपॉज़िट और संबंधित फॉरेन करेंसी टर्म लोन (FCTL) को एडजस्ट करने के बाद, नॉर्मलाइज़्ड एडवांस में तिमाही आधार पर 3.3% की बढ़ोतरी हुई, जबकि नॉर्मलाइज़्ड डिपॉज़िट ग्रोथ 6.5% रही। नॉर्मलाइज़्ड CASA अनुपात 31.7% दर्ज किया गया और नॉर्मलाइज़्ड क्रेडिट-टू-डिपॉज़िट अनुपात 83.2% रहा।