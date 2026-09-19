JP Power में अदाणी ने खरीदी थी 24% हिस्सेदारी, क्या अब 51% तक ले जाने का है प्लान; कंपनी ने खुद दिया जवाब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी रही जयप्रकाश एसोसिएट्स (JP Associate) का नाम मिट चुका है। क्योंकि यह कंपनी दिवालिया होकर गौतम अदाणी के हाथों बिक चुकी है। जेपी ग्रुप की पैरेंट कंपनी की जहां-जहां हिस्सेदारी थी, अब वहां-वहां अदाणी की कंपनियों की हिस्सेदारी हो गई है। JP Associates की जेपी पावर (JP Power) में 24 फीसदी हिस्सेदारी थी, जो अदाणी की अदाणी पावर के पास चली गई।

इस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनी जेपी पावर की मुख्य निवेशक बन गई। इन सबसे बीच एक खबर आई जिसमें यह दावा किया गया कि 2026 के अंत तक जेपी पावर में अदाणी पावर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51 फीसदी कर सकता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसका जवाब अदाणी पावर ने एक फाइलिंग के जरिए दिया है। अदाणी पावर ने साफ कर दिया कि आखिर 51 फीसदी हिस्सेदारी करने वाली खबर में कितना दम है। आइए जानते हैं कि आखिर अदाणी पावर ने क्या बताया।