पद छोड़ने वाले वॉरेन बफे जाते-जाते दे गए 5 सीक्रेट फॉर्मूले, मान लिए ये बात तो शेयर बाजार में नहीं डुबेगा पैसा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले निवेशकों में से एक, वॉरेन बफे, पांच दशकों से ज्यादा समय तक बर्कशायर हैथवे की कमान संभालने के बाद चेयरमैन का पद छोड़ रहे हैं। सबसे बड़े निवेशक 96 साल के अरबपति वॉरेन बफे की नेटवर्थ रुपये में 13.89 लाख करोड़ रुपये (144.6 बिलियन डॉलर) है। बफे अपनी 'वैल्यू-इन्वेस्टिंग' फिलॉसफी और दौलत बनाने के अनुशासित तरीके के लिए जाने जाते हैं। वह डायरेक्टर बने रहेंगे, जबकि उनके बेटे हॉवर्ड बफेट चेयरमैन का पद संभालेंगे।

उनका लंबा निवेश करियर निवेशकों के लिए हमेशा काम आने वाली सीख भी देता है। लंबे समय के बारे में सोचें, अनुशासन बनाए रखें, समझें कि आपके पास क्या है और शॉर्ट-टर्म मार्केट की हलचल के आधार पर फैसले लेने से बचें... आइए, ऐसी ही 5 खास सीखों पर नजर डालते हैं जो हर निवेशक को वॉरेन बफेट से सीखनी चाहिए।

1. मार्केट के लालच या डर में न बहें बफे की मशहूर सलाह उनके सबसे ज्यादा माने जाने वाले सबक में से एक है, "जब दूसरे लालची हों तो डरें और जब दूसरे डरें तो लालची बनें।" यह सिद्धांत भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय मार्केट के जोश और घबराहट का विरोध करने के उनके तरीके को दिखाता है।

2. सही कीमत पर अच्छे बिजनेस खरीदें बफे का निवेश करने का तरीका हमेशा सीधा रहा है, "अच्छे बिजनेस तब खरीदें जब उनकी कीमतें कम हों, कीमतें बहुत ज़्यादा होने पर दूर रहें और सोच-समझकर चुने गए निवेशों के साथ धैर्य रखें।" यही 'वैल्यू इन्वेस्टिंग' का आधार है, जिसने उन्हें दशकों तक स्टॉक मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की।

3. अपने निवेश को लेकर धैर्य रखें बफे और चार्ली मुंगर ने निवेश के लिए "धीरे-धीरे और सही तरीके से आगे बढ़ने" का तरीका अपनाया। बफे का करियर मार्केट की हलचल पर लगातार प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखने पर बना था।

रिटायर्ड प्रोफेसर टॉड फिंकल ने कहा, "ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब वॉरेन से सीखी गई बातें मुझ पर सकारात्मक असर न डालती हों, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या आर्थिक रूप से।" 4. इस बात का ध्यान रखें कि आपके फैसलों पर कौन असर डालता है? बफे ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि आपके आस-पास के लोग आपकी ज़िंदगी और फैसलों को आकार दे सकते हैं। उनकी सलाह थी: "आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।"