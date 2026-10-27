Vodafone Idea के शेयरों पर सबसे बड़ा टारगेट! 143% रिटर्न की संभावना; जेफरीज का दावा - ₹29 तक जा सकता है भाव

नई दिल्ली। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफ़रीज़ ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) के शेयर पर Buy रेटिंग दी है, और खरीदारी की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि 23 प्रतिशत की गिरावट के बाद अब इस शेयर में जोखिम और मुनाफे का अनुपात सकारात्मक हो गया है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, ग्राहकों की संख्या में सुधार के बावजूद शेयर की कीमत में गिरावट आई है।

जेफ़रीज़ का मानना है कि VIL द्वारा नेटवर्क का विस्तार करने और टैरिफ (दरों) में बढ़ोतरी करने से, कंपनी FY26-29 के दौरान अपने रेवेन्यू में 11 प्रतिशत और EBITDA में 25 प्रतिशत की सालाना CAGR हासिल करने की स्थिति में आ जाएगी।

किस दायरे में रह सकते हैं शेयर जेफ़रीज़ ने VIL फेयर वैल्यू का अनुमान 9 से 29 रुपये प्रति शेयर के दायरे में लगाया है। इसका मतलब है कि इसमें 143 प्रतिशत तक की बढ़त और 25 प्रतिशत तक की गिरावट की संभावना है, जो एक अच्छा रिस्क-रिवॉर्ड अनुपात है। फिलहाल, उन्होंने 16 रुपये का बेस टारगेट दिया है, जो पहले के 20 रुपये के टारगेट से कम है। इस टारगेट के हिसाब से इसमें 34 प्रतिशत तक की बढ़त की संभावना है।