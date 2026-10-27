Vodafone Idea के शेयरों पर सबसे बड़ा टारगेट! 143% रिटर्न की संभावना; जेफरीज का दावा - ₹29 तक जा सकता है भाव
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफ़रीज़ ने वोडाफोन आइडिया (VIL) के शेयर पर 'Buy' रेटिंग दी है, जिसमें 143% तक की संभावित बढ़त का अनुमान है।
HighLights
जेफ़रीज़ ने वोडाफोन आइडिया शेयर पर 'Buy' रेटिंग दी।
शेयर में 143% तक की संभावित बढ़त का अनुमान।
रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो मौजूदा स्तर पर आकर्षक है।
नई दिल्ली। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफ़रीज़ ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) के शेयर पर Buy रेटिंग दी है, और खरीदारी की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि 23 प्रतिशत की गिरावट के बाद अब इस शेयर में जोखिम और मुनाफे का अनुपात सकारात्मक हो गया है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, ग्राहकों की संख्या में सुधार के बावजूद शेयर की कीमत में गिरावट आई है।
जेफ़रीज़ का मानना है कि VIL द्वारा नेटवर्क का विस्तार करने और टैरिफ (दरों) में बढ़ोतरी करने से, कंपनी FY26-29 के दौरान अपने रेवेन्यू में 11 प्रतिशत और EBITDA में 25 प्रतिशत की सालाना CAGR हासिल करने की स्थिति में आ जाएगी।
किस दायरे में रह सकते हैं शेयर
जेफ़रीज़ ने VIL फेयर वैल्यू का अनुमान 9 से 29 रुपये प्रति शेयर के दायरे में लगाया है। इसका मतलब है कि इसमें 143 प्रतिशत तक की बढ़त और 25 प्रतिशत तक की गिरावट की संभावना है, जो एक अच्छा रिस्क-रिवॉर्ड अनुपात है। फिलहाल, उन्होंने 16 रुपये का बेस टारगेट दिया है, जो पहले के 20 रुपये के टारगेट से कम है। इस टारगेट के हिसाब से इसमें 34 प्रतिशत तक की बढ़त की संभावना है।
मौजूदा लेवल पर रिस्क-रिवार्ड आकर्षक
जेफ़रीज़ ने कहा, "21x EV/कैश EBITDA पर वोडाफोन आइडिया के शेयर अपने 5 साल के औसत मल्टीपल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमारे अनुमानों के अनुसार, इसमें 25% की गिरावट और 143% तक की बढ़त की संभावना है, जिससे रिस्क-रिवॉर्ड आकर्षक लगता है। हम अपने टारगेट मल्टीपल को घटाकर 20 गुना और टारगेट प्राइस को 16 रुपये प्रति शेयर कर रहे हैं, साथ ही अपनी 'BUY' (खरीदने की) रेटिंग बनाए रखते हैं।" वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट के बावजूद, वित्त वर्ष 2028 के लिए EBITDA का दृष्टिकोण आम सहमति के अनुमानों के अनुरूप अपरिवर्तित बना हुआ है।
ये भी पढ़ें - 'खरीदो, 38% की तेजी बाकी' JP Associates की JP Power खरीदने वाली अदाणी पावर पर ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टार्गेट
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट और एक्सपर्ट की राय पर आधारित है, यह किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)