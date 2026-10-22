बाजार बंद होने से 4 मिनट पहले NSE पर वेदांता लिमिटेड ने दिया बड़ा अपडेट, 28 अक्टूबर अहम तारीख; और क्या कहा?

नई दिल्ली। वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) ने शेयर बाजार बंद होने से पहले एक अहम अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें 30 सितंबर 2026 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। वेदांता लिमिटेड के शेयर 22 अक्टूबर को डेढ़ फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने क्या कहा? ट्रेडिंग विंडो बंद: इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत, कंपनी के नामित व्यक्तियों के लिए कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग 1 अक्टूबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेगी। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल: दूसरी तिमाही के रिजल्ट की घोषणा के बाद, 28 अक्टूबर 2026 को ही शाम 4:30 बजे से 5:00 बजे एक अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन पर मैनेजमेंट सवालों के जवाब देगा। इस इन्वेस्टर कॉल की रिकॉर्डिंग 28 अक्टूबर 2026 को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।