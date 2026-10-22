भारतीय बाजार में आया 'JIO' का तूफान! क्या ₹87000 करोड़ के सब्सक्रिप्शन के साथ बना भारत का सबसे बड़ा IPO?

नई दिल्ली। जियो प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपये का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) सदस्यता के दूसरे दिन लगभग 87,000 करोड़ रुपये की बोलियां आकर्षित कर चुका है, जिससे एक दिलचस्प प्रश्न उठता है: क्या यह भारत में किसी IPO के लिए निवेशकों द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बोली है?

उत्तर है नहीं। जबकि जियो के सार्वजनिक मुद्दे को काफी प्रतिक्रिया मिली है, भारत के प्राथमिक बाजार ने कई IPO देखे हैं जो लाखों करोड़ों की बोलियां आकर्षित करते हैं। वास्तव में, रिलायंस पावर ने जनवरी 2008 में इतिहास रचा जब उसके IPO ने 7,52,000 करोड़ रुपये की चौंकाने वाली संचयी बोलियां आकर्षित कीं, जो लगभग दो दशकों बाद भी एक उल्लेखनीय मानदंड बनी हुई है।

गुरुवार, 22 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 1:15 बजे तक, जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 3.93 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें निवेशकों ने 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले लगभग 77.64 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, जो एंकर हिस्से को छोड़कर सार्वजनिक सदस्यता के लिए उपलब्ध थे।

प्रति शेयर 1,119 रुपये के ऊपरी मूल्य बैंड पर, ये आवेदन लगभग 86,880.26 करोड़ रुपये का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मुद्दा 23 अक्टूबर को बंद हो रहा है, जिससे सब्सक्रिप्शन आंकड़ा और बढ़ने की गुंजाइश है। रिलायंस पावर का 7.52 लाख करोड़ रुपये का IPO बोली रिकॉर्ड अब भी विशेष स्थान रखता है जनवरी 2008 में रिलायंस पावर का IPO भारत के प्राथमिक बाजार के इतिहास में सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बना हुआ है। कंपनी ने लगभग 11,560 करोड़ रुपये के मुद्दे के आकार और प्रति शेयर 405–450 रुपये के मूल्य बैंड के साथ अपनी सार्वजनिक पेशकश शुरू की। जब 18 जनवरी, 2008 को बोली बंद हुई, तो निवेशकों ने लगभग 7,52,000 करोड़ रुपये की कुल मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदन प्रस्तुत किए थे, समकालीन सदस्यता रिपोर्टों के अनुसार। सार्वजनिक हिस्सा 72 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशकों ने महत्वपूर्ण मांग का योगदान दिया। रिलायंस पावर की 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से पुष्टि करती है कि IPO ने लगभग 7,50,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताएं आकर्षित कीं, जिसमें लगभग 500 संस्थागत निवेशकों और लगभग पांच मिलियन खुदरा निवेशकों की भागीदारी थी। हालांकि, एक महत्वपूर्ण अंतर है। 7.52 लाख करोड़ रुपये शेयर आवेदनों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं का मूल्य था, न कि रिलायंस पावर द्वारा अंततः एकत्र की गई राशि। IPO ने आंशिक भुगतान व्यवस्थाओं की भी अनुमति दी, जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट की गई प्रतिबद्धताओं को अग्रिम नकद प्राप्ति के बराबर नहीं समझा जाना चाहिए।

बोली मूल्य के आधार पर भारत के सबसे बड़े IPO: जियो कहां खड़ा है? कई आईपीओ ने अपनी वास्तविक इश्यू साइज़ से काफी अधिक समग्र मांग को आकर्षित किया है। रिलायंस पावर की 2008 की पेशकश एक प्रमुख ऐतिहासिक मानक बनी हुई है, जबकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और अन्य सार्वजनिक मुद्दों ने भी असाधारण रूप से बड़ी बोली मूल्यों को दर्ज किया है।

रिलायंस पावर: इसके आईपीओ ने लगभग 11,560 करोड़ रुपये के इश्यू के मुकाबले 7.52 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया: कंपनी के 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ ने अक्टूबर 2025 में लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये की बोलियों को आकर्षित किया। एलजी ने बाद में अपने आधिकारिक निवेशक संचार में इस आंकड़े की पुष्टि की। यह इश्यू 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस: 6,560 करोड़ रुपये के इश्यू ने सितंबर 2024 में 3,27,718 करोड़ रुपये के आवेदनों को आकर्षित किया, इसके आधिकारिक आवंटन आधार विज्ञापन के अनुसार। आंकड़ा अस्वीकृति से पहले एंकर अनुप्रयोगों को शामिल करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट: दोनों पेशकशों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की रिपोर्ट की गई बोलियों को आकर्षित किया, यह दर्शाता है कि असाधारण रूप से मजबूत संस्थागत भागीदारी कैसे एक आईपीओ के इश्यू आकार से बहुत अधिक मांग उत्पन्न कर सकती है।