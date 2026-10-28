VAML Q2 Results: मुनाफा दोगुना से ज्यादा, कर्ज भी घटा; वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड ने पेश किए नतीजे

नई दिल्ली। वेदांता समूह की कंपनी वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड (VAML) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q2 में कंपनी का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 118 प्रतिशत बढ़कर 5,167 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 2,373 करोड़ रुपये था।

VAML ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि तिमाही के दौरान रेवेन्यू सालाना आधार पर 41 प्रतिशत बढ़कर 22,066 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 15,670 करोड़ रुपये था। कंपनी ने तिमाही नतीजे बाजार बंद होने से ठीक पहले दिए। कंपनी के शेयर डेढ़ फीसदी की बढ़त के साथ 359 रुपये पर बंद हुए।