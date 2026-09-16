UPI MDR लागू होने के बाद Paytm और MobiKwik के शेयरों ने भरी उड़ान, 7% तक उछले स्टॉक्स; इन कंपनियों की होगी बंपर कमाई!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा UPI पेमेंट्स पर नए नियमों के ऐलान के बाद, शेयर बाजार में फिनटेक कंपनियों के शेयर में जबरदस्त जश्न का माहौल है। बुधवार को Paytm, MobiKwik और Pine Labs जैसी कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 7% तक की शानदार तेजी दर्ज की गई है।

NPCI ने 15 अक्तूबर 2026 से ₹2,000 से ऊपर के कमर्शियल UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का ऐलान किया है। इस कदम से डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है, जिसे बाजार और ब्रोकरेज हाउस हाथोंहाल ले रहे हैं।

शेयरों में दिखा MDR इफेक्ट Paytm के शेयर करीब 4.62% की उछाल के साथ ₹1,810 के स्तर पर पहुंच गए। वहीं MobiKwik हाल ही में लिस्ट हुई इस फिनटेक कंपनी के शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में 5% से 7% तक की बंपर तेजी देखी गई। Pine Labs की बात करें तो इस दिग्गज पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी (जो POS मशीनें भी बनाती है) को लेकर भी ब्रोकरेज फर्म्स (जैसे Jefferies और Morgan Stanley) ने बहुत ही पॉजिटिव (बुलिश) नजरिया जारी किया है।

क्या है नया नियम? NPCI के मुताबिक, 15 अक्तूबर से बड़े व्यापारियों को ₹2,000 से ऊपर के लेनदेन पर 0.4% MDR चार्ज देना होगा। ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट पहले की तरह ही बिल्कुल फ्री रहेगा। छोटे दुकानदारों (P2PM कैटेगरी) को इस दायरे से बाहर रखा गया है। उन पर शून्य (Zero) MDR ही लागू रहेगा।₹75,000 या उससे ज्यादा के बड़े ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन फिक्स कर दी गई है।