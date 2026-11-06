14250 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक, डेटा सेंटर कूलिंग और ग्रीन एनर्जी स्टॉक Q2 नतीजों के बाद 18% गिरा; आखिर क्या है वजह?

थर्मैक्स औद्योगिक ऊर्जा, जल, प्रदूषण-नियंत्रण और नवीकरणीय समाधान क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, जिसे बढ़ती परियोजना पाइपलाइन और जीवनचक्र-सेवा अवसर द्वारा समर्थन प्राप्त है। कंपनी ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित राजस्व में 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की रिपोर्ट की, लेकिन लाभप्रदता में गिरावट आई क्योंकि इनपुट लागत, उत्पाद मिश्रण और एक नवीकरणीय परियोजना के ह्रास ने आय पर प्रभाव डाला।

संचालन से समेकित राजस्व बढ़कर 2,755.87 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 2,473.90 करोड़ रुपये और पिछले जून तिमाही में 2,302.73 करोड़ रुपये था। कर से पहले लाभ 3 प्रतिशत वार्षिक गिरकर 168.86 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कर के बाद लाभ (PAT) 5 प्रतिशत गिरकर 113 करोड़ रुपये हो गया। PAT मार्जिन पिछले साल की समान तिमाही में लगभग 4.8 प्रतिशत से घटकर लगभग 4.1 प्रतिशत हो गया।

कंपनी ने कहा कि औद्योगिक उत्पादों में लाभप्रदता पर उत्पाद मिश्रण और उच्च इनपुट लागत का प्रभाव पड़ा। ग्रीन सॉल्यूशंस ने भी तिमाही के दौरान पहचाने गए घटनाओं के बाद एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का ह्रास प्रावधान दर्ज किया। FY 2026-27 के पहले छमाही के लिए, समेकित राजस्व 5,058.60 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, लेकिन PAT लगभग आधा होकर 134.90 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 270 करोड़ रुपये था।

औद्योगिक उत्पाद सबसे बड़े राजस्व योगदानकर्ता बने रहे, और तिमाही राजस्व 1,303.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,181.44 करोड़ रुपये हो गया। औद्योगिक इन्फ्रा राजस्व 1,006.23 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जबकि रसायन राजस्व 225.53 करोड़ रुपये हो गया। 30 सितंबर, 2026 तक समेकित ऑर्डर बैलेंस 14,250 करोड़ रुपये था, जो वार्षिक 16 प्रतिशत की वृद्धि थी, हालांकि तिमाही ऑर्डर बुकिंग 8 प्रतिशत गिरकर 3,259 करोड़ रुपये हो गई।

थर्मैक्स ने इस अवधि के दौरान अपनी डिजिटल और उच्च-शुद्धता जल क्षमताओं को भी मजबूत किया। इसने TSA प्रोसेस इक्विपमेंट्स में शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 42 करोड़ रुपये में अधिग्रहित की। कंपनी ने ExactSpace टेक्नोलॉजीज, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-नेतृत्व वाली औद्योगिक संपत्ति-प्रदर्शन प्लेटफॉर्म, का नियंत्रण भी अधिग्रहित किया, जिसमें अतिरिक्त 35.83 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई। ExactSpace 9 अप्रैल, 2026 से एक सहायक कंपनी बन गई, जिससे तिमाही और आधे साल की तुलना सीधे तुलना योग्य नहीं रही।

6 नवंबर, 2026 को 11:15 बजे तक, थर्मैक्स के शेयर 2,730.00 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। यह पिछले बंद 3,322.50 रुपये से 17.83 प्रतिशत नीचे था। स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च 5,164.05 रुपये से लगभग 47 प्रतिशत नीचे था। इसका एक साल का लाभ 1.44 प्रतिशत था, जो BSE 500 के 2.16 प्रतिशत की गिरावट से आगे था। थर्मैक्स की बाजार पूंजीकरण 39,589.70 करोड़ रुपये थी।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है यह तिमाही थर्मैक्स की औद्योगिक उत्पादों, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और रसायनों में वृद्धि की क्षमता को मजबूत करती है, जबकि ₹14,250 करोड़ का ऑर्डर बैलेंस एक पर्याप्त निष्पादन आधार प्रदान करता है। फिर भी, राजस्व वृद्धि ने उच्च आय में अनुवाद नहीं किया है। समेकित पीएटी मार्जिन एक साल पहले के 4.8 प्रतिशत से घटकर लगभग 4.1 प्रतिशत हो गया क्योंकि औद्योगिक उत्पादों ने इनपुट-लागत और मिश्रण के दबाव को अवशोषित किया, जबकि ग्रीन सॉल्यूशंस ने एक हानि दर्ज की। यह नवीकरणीय पोर्टफोलियो में निहित परियोजना और संपत्ति जोखिम को रेखांकित करता है।

निवेशकों के लिए संकेत निर्णायक रूप से नकारात्मक के बजाय मिश्रित है। जून तिमाही से कर पूर्व लाभ में क्रमिक सुधार और बढ़ती बैकलॉग दूसरी छमाही में बेहतर रूपांतरण के मामले का समर्थन करती है। लेकिन तिमाही ऑर्डर बुकिंग 8 प्रतिशत YoY घट गई, और पहले छमाही का पीएटी आधा हो गया, जिससे निवेश का मामला मार्जिन सुधार और अनुशासित डिलीवरी पर निर्भर हो गया। मुख्य परीक्षा यह होगी कि लागत का दबाव कम होता है या नहीं और ग्रीन सॉल्यूशंस आगे की परियोजना से संबंधित शुल्क से बचता है।