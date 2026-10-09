TCS Share Price: टाटा की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर बने रॉकेट, तिमाही नतीजों का दिखा असर; 27% की तेजी अभी बाकी!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। TCS Share Price:भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और टाटा ग्रुप की भी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली रही है। आज यानी 9 अक्टूबर को बाजार खुलते ही टीसीएस के शेयर लगभग 5 फीसदी तक भागे। टीसीएस के शेयरों (tcs share price today) में आई इस तेजी की मुख्य वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे रहे। आईटी शेयरों पर अमेरिकी सरकार के ग्रीन कार्ड प्रोग्राम को रद करने का असर नहीं दिखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी तेजी देखी जा रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3 फीसदी से ज्यादा तेजी दिख रही है।

बीते दिन यानी 8 अक्टूबर को टीसीएस ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 14.9% बढ़कर ₹13,884 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू 11% बढ़कर ₹73,188 करोड़ रहा। इसने 2026-27 की सितंबर तिमाही के लिए ब्रोकरेज के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। कंपनी ने मार्केट के अनुमानों को भी मात दी।

मार्केट का अनुमान था कि रेवेन्यू लगभग ₹73,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट करीब ₹13,700 करोड़ होगा। इस ग्रोथ में मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट में पोर्श (Porsche) और बेस्ट बाय (Best Buy) के साथ हुई डील्स और ज्यादातर बिजनेस सेगमेंट में हुई अच्छी ग्रोथ का योगदान रहा।

नोमुरा ने कहा अभी 27% की तेजी है बाकी बाजार खुलते ही टीसीएस के शेयरों में तूफानी तेजी दिखी। NSE पर इसके शेयर पिछले बंद भाव 2,076 रुपये की अपेक्षा 2,086 के स्तर पर खुले और सुबह करीब 10 बजे के आसपास यह 5.08 % की तेजी के साथ 2,181.40 रुपये (tcs share price) के स्तर ट्रेड कर रहे हैं।