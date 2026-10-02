TATA ग्रुप का अनोखा दांव! TCS ने सिर्फ एक लाख में खरीद ली पूरी कंपनी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने ₹1 लाख देकर एक कंपनी में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने इसकी जानकारी गुरुवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। फाइलिंग के अनुसार टीसीएस ने 1 अक्टूबर को यह डील की। अधिग्रहण पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा एग्रीमेंट पर साइन होने की तारीख से 3-4 हफ्ते है। यानी इस अवधि में अ

इस डील के तहत टाटा की सबसे बड़ी कंपनी ने BBY सर्विसेज इंडिया LLP का अधिग्रहण किया। टीसीएस के इस अधिग्रहण का मकसद AI-नेटिव कैपेबिलिटी सेंटर बनाना और AI-आधारित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताओं को बेहतर बनाना है। TCS ने फाइलिंग में क्या जानकारी दी? TCS ने फाइलिंग में कहा- "SEBI लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 30 के तहत, हम आपको BBY सर्विसेज इंडिया LLP (एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म) में 100% पार्टनरशिप हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इस संबंध में, पार्टनरशिप हिस्सेदारी के प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट (एग्रीमेंट) आज किया गया है।"

टीसीएस ने फाइलिंग में बताया कि यह डील एग्रीमेंट में बताई गई शर्तों के पूरा होने पर ही पूरी होगी, और इसके लिए साइन करने की तारीख से 3 से 4 हफ्ते का अनुमानित समय तय किया गया है। 2023 में बेंगलुरु में बनी यह कंपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT-इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में काम करती है।