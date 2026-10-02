TATA ग्रुप का अनोखा दांव! TCS ने सिर्फ एक लाख में खरीद ली पूरी कंपनी
भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने ₹1 लाख में BBY सर्विसेज इंडिया LLP का अधिग्रहण किया है। इस ...और पढ़ें
HighLights
TCS ने ₹1 लाख में BBY सर्विसेज इंडिया LLP का अधिग्रहण किया।
अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य AI-नेटिव क्षमता केंद्र स्थापित करना है।
यह कदम TCS की AI और डेटा एनालिटिक्स विशेषज्ञता बढ़ाएगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने ₹1 लाख देकर एक कंपनी में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने इसकी जानकारी गुरुवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। फाइलिंग के अनुसार टीसीएस ने 1 अक्टूबर को यह डील की। अधिग्रहण पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा एग्रीमेंट पर साइन होने की तारीख से 3-4 हफ्ते है। यानी इस अवधि में अ
इस डील के तहत टाटा की सबसे बड़ी कंपनी ने BBY सर्विसेज इंडिया LLP का अधिग्रहण किया। टीसीएस के इस अधिग्रहण का मकसद AI-नेटिव कैपेबिलिटी सेंटर बनाना और AI-आधारित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताओं को बेहतर बनाना है।
TCS ने फाइलिंग में क्या जानकारी दी?
TCS ने फाइलिंग में कहा- "SEBI लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 30 के तहत, हम आपको BBY सर्विसेज इंडिया LLP (एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म) में 100% पार्टनरशिप हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इस संबंध में, पार्टनरशिप हिस्सेदारी के प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट (एग्रीमेंट) आज किया गया है।"
टीसीएस ने फाइलिंग में बताया कि यह डील एग्रीमेंट में बताई गई शर्तों के पूरा होने पर ही पूरी होगी, और इसके लिए साइन करने की तारीख से 3 से 4 हफ्ते का अनुमानित समय तय किया गया है। 2023 में बेंगलुरु में बनी यह कंपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT-इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में काम करती है।
क्या है अधिग्रहण का उद्देश्य
इस अधिग्रहण का मुख्य मकसद 'ह्यूमन + AI' ऑपरेटिंग मॉडल के जरिए सर्विसेज़ देना और अतिरिक्त रेवेन्यू के मौके बनाना है। BBY सर्विसेज़ इंडिया LLP में लगभग 450 प्रोफ़ेशनल्स काम करते हैं जो इंजीनियरिंग, डेटा और एनालिटिक्स, और AI क्षमताओं से जुड़े हैं। यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने की TCS की रणनीति के अनुरूप है।
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