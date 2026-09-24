NSE IPO की लिस्टिंग के बीच आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत का अनुमान, इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ शुरुआत का अनुमान है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 187.50 अंक या 0.80 फीसदी गिरकर 23,258 पर है। ये शेयर मार्केट के लिए काफी बड़ा निगेटिव संकेत है।

एनालिस्ट का कहना है कि भारतीय इक्विटी में जल्द ही धीरे-धीरे बढ़त जारी रहने की संभावना है क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर संभावित समाधान के आसपास पॉजिटिव डेवलपमेंट से सेंटिमेंट बेहतर होगा। पश्चिम एशिया में डेवलपमेंट, ब्रेंट क्रूड में मूवमेंट, विदेशी फ्लो और ग्लोबल संकेत जल्द ही मुख्य ड्राइवर बने रहेंगे।

आइए जानते हैं आज कौन-से शेयरों पर फोकस रहेगा।

Q1 Results Today - ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, पर्पल स्टाइल लैब्स और पलक टेक्नोलॉजीज आज अपनी तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। Sedemac Mechatronics - A91 इमर्जिंग फंड, एक्सपोनेंटिया अपॉर्चुनिटीज फंड और HDFC लाइफ इंश्योरेंस जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेडेमैक मेकाट्रोनिक्स (Sedemac Mechatronics) में 44.3 लाख शेयर (10 प्रतिशत हिस्सेदारी) बेचकर 1,329 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं। इसके लिए फ्लोर प्राइस 3,000 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

Ola Electric Mobility - ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित राइट्स इश्यू के लिए बोर्ड की मंजूरी लेना चाहती है। NSE - आज शेयर बाजार में एनएसई की लिस्टिंग होगी। Bharat Dynamics - भारत डायनामिक्स ने भारतीय वायु सेना (IAF) को सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) और उनसे जुड़े उपकरण सप्लाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 810.79 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। Exide Industries - एक्साइड इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस (EESL) ने बेंगलुरु के देवनहल्ली में अपनी 6 GWh की लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पहले चरण (Phase-I) का काम पूरा कर लिया है। Avantel - कंपनी को जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए 177.35 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Concord Biotech - बोर्ड ने शेयरहोल्डर्स के पास मौजूद हर एक शेयर के बदले एक बोनस इक्विटी शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। Zuari Industries, Texmaco Infrastructure - ज़ुआरी इंडस्ट्रीज़ ने 147.96 करोड़ रुपये में टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स के 1.28 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे हैं। Meesho - वेंचर कैपिटल फर्म RPS वेंचर्स की कंपनी RPS WOS II LLC ने Meesho में 899.7 करोड़ रुपये में 3.86 करोड़ शेयर (0.83 प्रतिशत हिस्सेदारी) बेचे। यह जून 2026 तक उनके पास मौजूद 1.18 प्रतिशत हिस्सेदारी का हिस्सा था।