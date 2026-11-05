Stock Market Outlook Today: शेयर बाजार में तूफानी तेजी की उम्मीद, BSE-Airtel समेत इन 6 शेयरों पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को धमाकेदार तेजी के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में जोरदार उछाल और GIFT Nifty में 355 अंकों की तेजी ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया है। GIFT Nifty करीब 24,305 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद भाव से 1.48% ऊपर है। ऐसे में आज सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूत गैप-अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है।

इससे पहले बुधवार को घरेलू बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी दिन तेजी रही। सेंसेक्स 383.55 अंक यानी 0.50% चढ़कर 77,301.40 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 149.75 अंक यानी 0.63% की बढ़त के साथ 23,960.60 पर पहुंच गया। बाजार को फाइनेंशियल, FMCG, ऑटो और कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी से सपोर्ट मिला।

अमेरिकी बाजारों में तूफानी तेजी अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद वॉल स्ट्रीट में शानदार तेजी देखने को मिली। डाउ जोंस करीब 3% उछलकर 53,000 के पार बंद हुआ। इस दौरान इंडेक्स में 1,500 अंकों से ज्यादा की बढ़त रही। वहीं नैस्डैक में 1.6% और S&P 500 में 1.5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।

हालांकि एशियाई बाजारों में तस्वीर मिली-जुली रही। दक्षिण कोरिया के KOSPI में शुरुआती कारोबार के दौरान 4% से ज्यादा की गिरावट आई और बिकवाली के कारण सर्किट ब्रेकर तक लगाना पड़ा। जापान का निक्केई और ताइवान का बाजार भी दबाव में रहे।

कच्चे तेल में बड़ी गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भारतीय बाजार को राहत दी है। ब्रेंट क्रूड करीब 94.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसमें करीब 8.7% की गिरावट आई थी। आज इन 6 शेयरों पर रखें नजर BSE: कंपनी का सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 45% बढ़कर 809.15 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल यह 558.43 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू भी 34.1% बढ़कर 1,432.6 करोड़ रुपये रहा।