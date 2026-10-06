SRIT India IPO Listing: लिस्ट हुआ 125 गुना सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ, जानिए हर शेयर पर मिला कितना रिटर्न?

नई दिल्ली: एसआरआईटी इंडिया (SRIT India) के शेयरों ने मंगलवार, 6 अक्टूबर, 2026 को एनएसई पर मजबूत शुरुआत की, जो आईपीओ इश्यू प्राइस 130 रुपये के मुकाबले 148 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर 13.85 प्रतिशत का लाभ हुआ। बीएसई पर, स्टॉक 139.80 रुपये पर खुला, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले 7.54 प्रतिशत प्रीमियम को दर्शाता है।

यह लिस्टिंग सार्वजनिक इश्यू के लिए मजबूत प्रतिक्रिया के बाद आई, जिसे तीन दिन की बोली अवधि के दौरान 125.16 गुना सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी ने प्रति शेयर 123 रुपये से 130 रुपये का प्राइस बैंड निर्धारित किया था।

एसआरआईटी इंडिया का आईपीओ क्या था? एसआरआईटी इंडिया ने 1.68 करोड़ इक्विटी शेयरों के ताजा इश्यू के माध्यम से 218.40 करोड़ रुपये जुटाए। कोई बिक्री के लिए प्रस्ताव घटक नहीं था, जिसका अर्थ है कि पूरे इश्यू की आय कंपनी के पास गई। शेयरों को एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध किया गया है।

आईपीओ का फेस वैल्यू प्रति शेयर 5 रुपये था और लॉट साइज 115 शेयरों का था। 130 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर, एक खुदरा निवेशक को न्यूनतम 14,950 रुपये का निवेश करना था। चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स ने बुक-रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम किया, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार थे।

आईपीओ को मजबूत मांग क्यों मिली? निवेशक की रुचि व्यापक थी। यह इश्यू योग्य संस्थागत खरीदारों द्वारा 91.84 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा 312.99 गुना और खुदरा निवेशकों द्वारा 63.70 गुना सब्सक्राइब किया गया। मजबूत सब्सक्रिप्शन ग्रे मार्केट में भी परिलक्षित हुआ, हालांकि जीएमपी अनौपचारिक है और इसे गारंटीकृत लिस्टिंग मूल्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, एनएसई पर वास्तविक शुरुआत 148 रुपये पर हुई, जो 5 अक्टूबर को रिपोर्ट किए गए 50 रुपये जीएमपी के आधार पर 180 रुपये की अनुमानित लिस्टिंग कीमत से कम थी। यह इस बात को उजागर करता है कि ग्रे-मार्केट संकेत वास्तविक एक्सचेंज कीमत से भिन्न हो सकते हैं।

SRIT इंडिया क्या करती है? SRIT इंडिया एक बेंगलुरु-आधारित आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं की कंपनी है जो डिजिटल समाधान और सिस्टम इंटीग्रेशन सेवाएं प्रदान करती है। इसके संचालन ई-गवर्नेंस, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कंपनी भारत और चयनित विदेशी बाजारों में सरकारी संस्थाओं और उद्यमों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, कार्यान्वित और संचालित करती है। यह एआई-सक्षम समाधान भी विकसित कर रही है, जिसमें एआई-आधारित वीडियो एनालिटिक्स और संवादात्मक एआई अनुप्रयोग शामिल हैं।

सरकारी व्यवसाय कंपनी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 26 में, सरकारी संस्थाओं ने परिचालन से राजस्व का 402.34 करोड़ रुपये, या 89.41 प्रतिशत योगदान दिया। वित्त वर्ष 26 के अंत में सरकारी संस्थाओं ने कंपनी की ऑर्डर बुक का 86.28 प्रतिशत हिस्सा भी लिया।