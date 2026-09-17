Stock Market Closed: शेयर बाजार में दिखा उतार-चढ़ाव, सेंसेक्स गिरा तो निफ्टी उछला; देखें प्रमुख सेक्टरों का प्रदर्शन
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मिला-जुला बंद हुआ, जहां सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई वहीं निफ्टी बढ़त के साथ ...और पढ़ें
HighLights
गुरुवार को सेंसेक्स गिरा, निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ
फेड रेट बढ़ोतरी और प्रॉफिट बुकिंग से बाजार प्रभावित हुआ
रियल्टी, फार्मा सेक्टर में तेजी, बैंक निफ्टी में गिरावट
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को शेयर बाजार मिला-जुला बंद हुआ। सेंसेक्स 21.86 अंक गिरकर 74,314.59 पर आ गया, जबकि निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,270.60 पर पहुंच गया। शेयर बाजार में आज अच्छी तेजी बन गई थी। मगर दोपहर बाद इसमें बिकवाली शुरू हो गई।
इन सेक्टर्स में आई तेजी
आज निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 1.66 प्रतिशत और फार्मा में 1.62 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि मीडिया में 1.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑटो और मेटल्स में क्रमशः 0.99 प्रतिशत और 0.93 प्रतिशत की बढ़त हुई। बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंकों में प्रत्येक में 0.42 प्रतिशत की गिरावट आई।
निफ्टी मिडकैप 100 में 0.92 प्रतिशत की बढ़त हुई और स्मॉलकैप 100 में 0.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
इन फैक्टर्स का दिखा असर
- फेड रेट में बढ़ोतरी - फेड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, जो तीन साल से ज्यादा समय में पहली बढ़ोतरी है। तिमाही अनुमानों से पता चला कि 18 में से 16 पॉलिसी-मेकर्स को उम्मीद है कि साल के आखिर तक कम से कम एक बार और 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी।
- प्रॉफिट बुकिंग - ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जिससे सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 390 अंक गिर गया।
- तकनीकी कारण - एनालिस्ट्स का मानना है कि बाजार में तेजी लौटने के लिए निफ्टी को 23,300 के स्तर को मजबूती से पार करना होगा। निफ्टी इंडेक्स ने अभी तक 'हायर हाई-हायर लो' स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, जिससे बाजार का मूड सतर्क बना हुआ है।
- IPO मार्केट - इन्वेस्टर्स NSE के IPO पर भी नजर रखे हुए हैं, जो गुरुवार को खुला। एक्सचेंज ने बुधवार को एंकर इन्वेस्टर्स को 6,746 करोड़ रुपये के शेयर अलॉट किए, जिसमें नॉर्वे और अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल हैं। ये शेयर IPO प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर यानी 1,785 रुपये प्रति शेयर पर अलॉट किए गए।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)