Stock Market Closing: सेंसेक्स 564 अंक चढ़ा, Nifty लगातार चौथे दिन बढ़ा; किस वजह से आई तेजी?

एजेंसी, नई दिल्ली| कच्चे तेल के दाम में नरमी के बीच घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को तेजी रही और मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 564 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी लगातार चौथे दिन लाभ में रहा और 68 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल में नरमी के अलावा विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख से घरेलू बाजार में तेजी आई।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 564.03 अंक यानी 0.76 प्रतिशत चढ़कर 74,858.99 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 692.44 अंक चढ़कर 74,987.40 अंक तक पहुंच गया था। इसी तरह, 50 शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त में रहा और यह 67.90 अंक यानी 0.29 प्रतिशत चढ़कर 23,414.30 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर सबसे ज्यादा 4.11 प्रतिशत चढ़ा। इसके अलावा, एचसीएल टेक, इटर्नल, टाइटन, आईटीसी और टेक महिंद्रा भी प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, इन्फोसिस और अदाणी पोर्ट्स शामिल हैं।

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर. ने कहा, ‘‘घरेलू शेयर बाजार के मानक सूचकांक सोमवार ऊंचे स्तर पर बंद हुए और हाल की सुधार की रफ्तार जारी रही। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और व्यापक स्तर पर हुई लिवाली से बाजार धारणा मजबूत हुई। ऊर्जा कीमतों में नरमी से भारत के आयात बिल, मुद्रास्फीति के परिदृश्य और कंपनियों के मार्जिन यानी लाभ पर दबाव को लेकर कुछ राहत मिली है।

हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता बने रहने से व्यापक रूप से बाजार का रुख सतर्क बना हुआ है। मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.35 प्रतिशत चढ़ा, जबकि छोटी कंपनियों से संबंधित स्मॉलकैप सेलेक्ट 0.05 प्रतिशत नीचे आया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘आगामी अमेरिका-चीन वार्ता से पहले बाजार धारणा में सुधार, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की नई उम्मीद तथा कच्चे तेल की कीमतों और बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट से निवेशकों को राहत मिली है। मुद्रास्फीति और ऊर्जा लागत को लेकर चिंताएं कम होने से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार को समर्थन मिला और इससे कुल मिलाकर बाजार धारणा मजबूत हुई है।’’