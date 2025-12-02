SBI, PNB और BoB के शेयरों में लगाया है पैसा तो जानिए कहां तक जा सकता है भाव, एक्सपर्ट ने दिए टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। सरकारी बैंक शेयरों (PSU Bank Shares) में पिछले 3 महीनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और पीएसयू बैंक के मर्जर व FDI लिमिट को बढ़ाए जाने से जुड़ी खबरों के बाद हर स्तर से इनमें खरीदारी आ रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मर्जर के जरिए सरकार, सरकारी बैंकों की संख्या को घटाकर 12 से 4 कर सकती है। इसी वजह से सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में अच्छी तेजी आई है।

ऐसे में लाखों निवेशक इन 3 शेयरों में निवेश का मन बना रहे हैं। इन तीनों शेयरों को लेकर हमने एक्सपर्ट से अहम सवाल किए हैं कि आखिर इन्हें किन भाव पर खरीदा जाए और किस टारगेट के आने का इंतजार करें।

SBI समेत अन्य बैंक शेयरों पर एक्सपर्ट की राय आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंक शेयरों में खरीदारी के लिए अहम टेक्निकल लेवल सुझाए है। जिगर पटेल ने कहा कि एसबीआई के शेयरों 960 रुपये के स्तर पर अच्छा सपोर्ट है, जबकि ऊपरी स्तर पर यह स्टॉक 990 रुपये के पार जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो 1000 रुपये तक लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों के लिए 124 रुपये का स्तर अहम सपोर्ट है, जबकि 128 का लेवल इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर यह स्टॉक 128 रुपये के ऊपर निकलता है तो 131 रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकता है।