नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों (Reliance Industries Shares में इस महीने जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस बीच प्रमोटर यानी मुकेश अंबानी ने खुद कंपनी के शेयर खरीदे हैं। ईटी की एक रिपोर्ट में एनएसई के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के प्रमोटर समूह की कंपनियों ने खुले बाजार में कंपनी के 4.26 लाख शेयर खरीदे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (आरआईआईआईएल) ने 2,11,590 शेयर खरीदे, जबकि रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (आरएसएचएल) ने 2,15,000 शेयर खरीदे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में प्रमोटर्स ग्रुप की कंपनियों की यह खरीदारी 16 नवंबर को की गई है। इस महीने स्टॉक अब तक 14 फीसदी की तेजी दिखा चुका है। प्रमोटर ने क्यों खरीदे शेयर? रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स (यानी मुकेश अंबानी और उनका प्रमोटर ग्रुप) ने हाल ही में खुले बाजार से अपनी ही कंपनी के 4.26 लाख (4,26,000) शेयर खरीदे हैं। इसके मायने काफी अहम हैं। दरअसल, शेयर बाजार के नजरिए से देखा जाए तो जब किसी कंपनी के मालिक (प्रमोटर्स) खुद अपना पैसा लगाकर बाजार से अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसे काफी पॉजिटिव साइन माना जाता है। प्रमोटर बाइंग यह दर्शाती है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के भविष्य, आने वाले प्रोजेक्ट्स और मुनाफे पर पूरा भरोसा है, और यकीन होता है कि कंपनी के शेयर का मौजूदा भाव निवेश के लिए सही है।