Peshwa Wheat Share: लिस्टिंग से अब तक 16 दिन में 46 फीसदी गिरा ये शेयर, लगा 20% लोअर सर्किट; इंदौर की ये कंपनी

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर को लिस्ट हुए एक शेयर ने पिछले 15 दिनों में तगड़ी गिरावट दिखाई है और यह 46 फीसदी तक गिर चुका है। आज, 16 अक्टूबर को भी पेशवा व्हीट (Peshwa Wheat Share Price) के शेयरों में 20% का लोअर सर्किट लग गया। दरअसल, इस SME स्टॉक के सर्किट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 20% किए जाने के बाद यह गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर सुबह 54.15 रुपये के स्तर पर खुले और 20 फीसदी की गिरावट के साथ 53.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

पेशवा व्हीट के शेयरों ने 1 अक्टूबर, 2026 को शेयर बाजार में कदम रखा था। BSE के SME प्लेटफॉर्म पर इन शेयरों की लिस्टिंग 100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई, जबकि IPO का इश्यू प्राइस 101 रुपये प्रति शेयर था। इस तरह, इसकी शुरुआत लगभग 0.99% के डिस्काउंट के साथ हुई।

लिस्टिंग के बाद लगातार गिरा इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 53.52 करोड़ रुपये के SME IPO के बाद हुई है, जो 24 सितंबर से 28 सितंबर, 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस IPO को कुल मिलाकर 2.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसके लिए 95 रुपये से 101 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था।