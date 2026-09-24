PB Fintech Share Crash: 26% टूटा पॉलिसीबाजार का शेयर, क्या है IRDAI का प्रस्ताव जो कंपनी के लिए बना घातक?

नई दिल्ली। 24 सितंबर का दिन देश की दिग्गज इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी पॉलिसी बाजार के लिए बड़ा बुरा साबित हुआ है। क्योंकि, कंपनी के शेयर (PB Fintech Share) 26 फीसदी तक टूट गए। इसके अलावा, Turtlemint के शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीमा नियामक, IRDAI ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के इकोनॉमिक्स में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा।

Policybazaar की पैरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के शेयरों में 20% का लोअर सर्किट लगा और फिर 26 फीसदी तक गिर गए। कंपनी के शेयर 1395 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। यह तेज़ गिरावट IRDAI के उस कंसल्टेशन पेपर के बाद आई है जिसका टाइटल Recalibrating Economics of Insurance Distribution है।

क्यों आई बड़ी गिरावट? दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कमीशन के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत पेआउट (भुगतान) की सीमा तय करने, उन्हें प्रोडक्ट की जटिलता से जोड़ने और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के कमीशन को पॉलिसी के पहले साल से आगे तक फैलाने की बात कही गई है।

ब्रोकरेज को किस बात का डर? एमके ग्लोबल का कहना है कि PB फिनटेक का बिज़नेस मॉडल अब सबकी नज़र में रहेगा, क्योंकि कंपनी को हेल्थ रिन्यूअल और पोर्टिंग कमीशन, पहले साल के टर्म लाइफ कमीशन, और मोटर ओन-डैमेज व थर्ड-पार्टी कमीशन में भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है।