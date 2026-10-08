UPI MDR में देरी, 15 अक्टूबर से नहीं लागू होगा फैसला? आशंका के चलते तरह गिरे Paytm, मोबिक्विक और पिन लैब के शेयर

नई दिल्ली। पाइन लैब्स, वन मोबिक्विक सिस्टम्स और पेटीएम के शेयरों (Paytm Share) में गिरावट आ गई है। क्योंकि, ऐसी खबरें हैं कि UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लागू करने में देरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, NPCI अगले दो दिनों में इस पर कोई फ़ैसला ले सकता है और इस बारे में वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। इस आशंका के चलते तीनों फिनटेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट आ गई।

सुबह 11:30 बजे Pine Labs के शेयर 2.83% गिरकर ₹172.65 पर ट्रेड कर रहे थे। One Mobikwik Systems के शेयर 5.65% गिरकर ₹241 पर आ गए, जबकि Paytm की पेरेंट कंपनी One 97 Communications के शेयर 5.29% गिरकर ₹1,640.30 पर पहुंच गए।

क्या है खबर? दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को मर्चेंट संगठनों, फिनटेक और पेमेंट कंपनियों से UPI MDR लागू करने को जनवरी 2027 तक टालने के अनुरोध मिले हैं, जबकि इसके 15 अक्टूबर को लागू होने में एक हफ़्ते से भी कम समय बचा है। सूत्रों के मुताबिक, NPCI अगले दो दिनों में इस पर कोई फ़ैसला ले सकता है क्योंकि वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है।