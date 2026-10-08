6.20 लाख बैरल... डीजल एक्सपोर्ट के मामले में भारत की बड़ी छलांग, इस देश को किया ताबड़तोड़ सप्लाई

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारत ने सितंबर में डीजल एक्सपोर्ट (Diesel export) के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। देश से डीजल का निर्यात पिछले एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। खास बात यह है कि भारत से भेजे गए डीजल की करीब आधा हिस्सा यूरोप पहुंचा। दुनिया के कई हिस्सों में डीजल की सप्लाई घटने और कीमतों में तेज उछाल के बीच भारतीय रिफाइनरों के लिए एक्सपोर्ट का यह मौका काफी फायदेमंद साबित हुआ है।

हर दिन 6.20 लाख बैरल डीजल का एक्सपोर्ट कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में भारत ने रोजाना करीब 6.20 लाख बैरल डीजल का निर्यात किया। इसमें से लगभग 2.80 लाख बैरल प्रतिदिन यूरोप (europe) भेजा गया। अगस्त के मुकाबले यूरोप को भारत का डीजल एक्सपोर्ट करीब 80% बढ़ गया।

इसके अलावा करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन अफ्रीका (Africa), 50 हजार बैरल एशिया (asia) और 40 हजार बैरल अमेरिका (america) भेजा गया। करीब 50 हजार बैरल किस देश में गया स्पष्ट नहीं किया गया। वहीं, सितंबर में रूस (Russia) को भारत से डीजल की कोई खेप नहीं भेजी गई, जबकि इससे पहले कुछ महीनों में रूस को शिपमेंट गया था।

डीजल से कमाई का मौका क्यों बढ़ा सितंबर में डीजल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन में जोरदार तेजी देखने को मिली। Kpler के लीड एनालिस्ट निखिल दुबे के मुताबिक, सितंबर में दुबई क्रूड के मुकाबले सिंगापुर डीजल क्रैक 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर था। यानी रिफाइनरों को डीजल बनाने और उसे विदेशों में बेचने पर काफी बेहतर मार्जिन मिल रहा था। यही वजह रही कि रिफाइनरों ने उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ाए।