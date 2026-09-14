Paytm से PB Fintech तक, 5 फाइनेंशियल शेयरों पर जेफरीज के बड़े टारगेट; जानिए कहां तक जा सकते हैं भाव?

नई दिल्ली। अगर आप भारत की 5 फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि, जेफ़रीज़ ने भारत की 5 ऐसी फाइनेंशियल कंपनियों की पहचान की है, जिनसे उम्मीद है कि वे अगले तीन सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट में कम से कम 25% की सालाना कंपाउंड ग्रोथ (CAGR) हासिल करेंगी।

इस लिस्ट में फिनटेक कंपनीज Groww, Paytm और PB Fintech के साथ-साथ AU Small Finance Bank और Poonawalla Fincorp शामिल हैं। इन सभी कंपनियों को ब्रोकरेज फ़र्म ने ‘Buy’ रेटिंग दी है। Paytm से PB Fintech पर ब्रोकरेज के टारगेट जेफरीज ने 'बाय' रेटिंग और ₹240 के टारगेट प्राइस के साथ ग्रो (Groww) पर कवरेज शुरू किया है, जिसका मतलब है कि इसमें 23% की बढ़त की संभावना है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि ग्रो (Groww) वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 के दौरान अपने नेट प्रॉफ़िट में 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) हासिल करेगी।

जेफरीज ने पेटीएम के लिए 'बाय' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,600 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया है। इस नए टारगेट का मतलब है कि इसमें 20% की बढ़त हो सकती है।

जेफरीज ने PB फिनटेक के लिए 'बाय' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹2,050 तय किया है, जिसका मतलब है कि इसमें 14% की बढ़त की संभावना है।

जेफरीज ने AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक पर 'बाय' रेटिंग और ₹1,270 के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है, जिसका मतलब है कि इसमें 20% की बढ़त की संभावना है।

जेफरीज ने पूनावाला फिनकॉर्प पर 'बाय' रेटिंग और 560 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है, जिसका मतलब है कि इसमें 25% की बढ़त की संभावना है। ये भी पढ़ें - HDFC बैंक शेयर में भारी गिरावट जारी, 52 हफ्तों के लो पर आया भाव; क्या अब खरीदने का सही समय है?