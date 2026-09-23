Ola के शेयरों में तूफानी तेजी, 10% चढ़ा; 6 महीने में कर दिया पैसा डबल!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric Mobility) के शेयरों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को Ola Electric Mobility के शेयरों में लगभग 10% की तेजी आई। इस तरह लगातार तीसरे सेशन में भी शेयरों में जबरदस्त बढ़त देखी गई। इस साल मार्च में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, सिर्फ छह महीनों में इन शेयरों में 86% से ज्यादा की तेजी आई है।

आज क्या है शेयर का हाल? बुधवार को BSE पर भारी वॉल्यूम के कारण ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर की कीमत 9.6 प्रतिशत बढ़कर ₹41.40 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गई। BSE पर शुरुआती 20 मिनट में लगभग 90 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि पिछले दो हफ़्तों का औसत वॉल्यूम लगभग 47.77 लाख शेयर था।



यह स्टॉक लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है और इस दौरान इसमें लगभग 14 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने 16 मार्च, 2026 को बने अपने 52-हफ़्ते के निचले स्तर ₹22.25 से 86 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। इसका 52-हफ़्ते का उच्चतम स्तर 23 सितंबर, 2025 को ₹59.20 दर्ज किया गया था।



बुधवार सुबह 9:35 बजे, BSE पर यह स्टॉक 8.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹41.10 पर ट्रेड कर रहा था। इसकी तुलना में, सेंसेक्स 0.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,680 पर था।

वॉल्यूम स्पाइक और बाजार का रिएक्शन दलाल स्ट्रीट (Dalal Street) पर ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में अचानक आई इस लिवाली से ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स काफी उत्साहित हैं। बाजार आंकड़ों के मुताबिक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पर भारी मात्रा में शेयरों की खरीद-बिक्री देखने को मिली।