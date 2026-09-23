SIP Vs PPF: सिर्फ ₹10,000 निवेश पर 15 साल बाद कहां मिलेगा छप्परफाड़ रिटर्न? समझिए पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: जब भी भविष्य को सुरक्षित करने और लंबी अवधि के लिए निवेश की बात आती है तो दो नाम पहले सबसे दिमाग में आते हैं SIP (Systematic Investment Plan) और PPF (public provident fund)।

इसके साथ ही देखा जाए तो 15 साल का समय निवेश के लिए एक बेहतरीन और लंबी अवधि मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि 15 साल लगातार निवेश करने के बाद आपके हाथ में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा?

PPF क्यों है सुरक्षित? बता दें कि PPF यानी Public Provident Fund भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बेहद लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश योजना मानी जाती है। इसमें निवेश पर 15 साल का 'लॉक-इन पीरियड' (Lock-in Period) होता है। वर्तमान में PPF पर सरकार 7.1% सालाना ब्याज दे रही है। यह योजना EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में आती है। यानी आपका निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी रकम 100% टैक्स फ्री होती है। इसमें बाजार का कोई जोखिम (Zero Risk) नहीं होता है।

SIP से मिलेगा बंपर रिटर्न! वहीं म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आप हर महीने एक छोटी रकम शेयर बाजार में लगाते हैं। यह बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, लेकिन लंबी अवधि में यह शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखता है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15 साल की लंबी अवधि में औसतन 12% सालाना का रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है।

15 साल में कहां मिलेगा पैसा? अब सवाल यह है कि कहां हमें ज्यादा फंड मिलेगा? तो मान लेते हैं कि आप ₹10,000 हर महीने यानी सालाना ₹1.20 लाख निवेश करते हैं। 15 साल तक लगातार निवेश करने पर आपका कुल निवेश ₹18,00,000 हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में