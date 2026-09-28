IPO प्राइस से नीचे पहुंचे NSE के शेयर, क्या करना चाहिए खरीदारी? जानिए 3 ब्रोकरेज की राय और टारगेट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच एनएसई के शेयर (NSE Share Price) आईपीओ प्राइस से नीचे आ गए हैं। सोमवार को शुरुआती कारोबार में एनएसई के स्टॉक 2 फीसदी तक गिरकर 1761 रुपये के स्तर पर पहुंच गए, जबकि इनका इश्यू प्राइस 1785 रुपये था। शेयरों में यह गिरावट बाजार में आई कमजोरी और मुनाफावसूली के कारण आई है।

यह स्टॉक BSE पर अपने IPO प्राइस ₹1,785 के मुकाबले 0.84 प्रतिशत प्रीमियम के साथ ₹1,800 पर लिस्ट हुआ। ट्रेडिंग के दौरान, यह 5.21 प्रतिशत बढ़कर ₹1,878 तक पहुंचा और आखिर में ₹1,818 पर बंद हुआ, जो इश्यू प्राइस से 1.85 प्रतिशत ज़्यादा है।

मार्केट कैप में गिरावट NSE की मार्केट वैल्यूएशन इसके पहले दिन के कारोबार के आखिर में ₹4,49,955 करोड़ थी। सोमवार को इसकी वैल्यूएशन ₹4,37,580 करोड़ रही, यानी इसमें ₹12,375 करोड़ की गिरावट आई। एक्सचेंज ने IPO के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹1,700-₹1,785 का प्राइस बैंड तय किया था, और ऑफर प्राइस ₹1,785 प्रति शेयर रखा गया था।

क्या खरीदना चाहिए NSE के शेयर? गिरावट के बीच मार्केट एनालिस्ट्स को इस स्टॉक में बढ़त की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्मों ने जो प्राइस टारगेट तय किए हैं, उनके मुताबिक IPO इश्यू प्राइस से 15 परसेंट तक का फायदा हो सकता है।

PL Capital ने NSE के लिए 'एक्युमुलेट' (Accumulate) रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और प्रति शेयर 1,950 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है। इसका मतलब है कि 1,785 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले इसमें लगभग 9.2 परसेंट की बढ़त हो सकती है।

मैक्वेरी ने NSE के लिए 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग और ₹1,965 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज भी शुरू किया है। इस टारगेट का मतलब है कि IPO इश्यू प्राइस के मुकाबले इसमें लगभग 10 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी NSE पर 'बाय' रेटिंग और सितंबर 2027 के लिए 2,050 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है। इसका मतलब है कि इश्यू प्राइस के मुकाबले इसमें लगभग 15 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है। ये भी पढ़ें - Robokidz Eduventures IPO: रोबोकिड्स एडुवेंचर्स की गजब शुरुआत! 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद लगा 10% अपर सर्किट