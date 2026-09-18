NSE IPO: दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ इश्यू, क्या है लेटेस्ट GMP; क्या लगाना चाहिए पैसा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश के सबसे बहुप्रतीक्षित और बड़े आईपीओ में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE IPO) के शेयर बाजार में उतरने का इंतजार अब खत्म हो चुका है। निवेशकों के बीच इस मेगा- आईपीओ को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगर आप भी इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पहले और दूसरे दिन निवेशकों का कैसा रिस्पॉन्स रहा, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) क्या संकेत दे रहा है और दिग्गज ब्रोकरेज हाउस इसे लेकर क्या सलाह दे रहे हैं।

कैसा है सब्सक्रिप्शन का हाल? NSE IPO को शुरुआत में ही निवेशकों से मिला-जुला और सधा हुआ रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरे दिन तक यह इश्यू कुल 43% (0.43 गुना) सब्सक्राइब हो चुका है। कर्मचारी (Employees): सबसे ज्यादा उत्साह कर्मचारियों में है। यह हिस्सा लगभग पूरा भर चुका है और 98% सब्सक्राइब हुआ है (कर्मचारियों को प्रति शेयर ₹170 का डिस्काउंट भी मिल रहा है)।

गैर-संस्थागत निवेशक (NII): इस कैटेगरी में 72% बोलियां प्राप्त हुई हैं।

रिटेल निवेशक (Retail): आम निवेशकों का हिस्सा अब तक 44% सब्सक्राइब हुआ है।

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB): बड़े संस्थागत निवेशकों ने अभी तक थोड़ी शांति दिखाई है और यह हिस्सा 19% ही भरा है।

कुल मिलाकर कंपनी को 8.86 करोड़ शेयरों के मुकाबले अब तक करीब 3.83 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी हैं। ग्रे मार्केट में क्या है हलचल? निवेशकों की नजर हमेशा लिस्टिंग वाले दिन होने वाले मुनाफे (listing pop) पर होती है। वर्तमान में NSE IPO का GMP ₹142 के आसपास चल रहा है। अगर IPO के अपर प्राइस बैंड की (₹1,785) में इस GMP को जोड़ा जाए तो शेयरों की संभावित लिस्टिंग कीमत ₹1927 के करीब बैठती है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों को लिस्टिंग वाले दिन करीब 7.96% का सीधा मुनाफा हो सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी है, इसलिए यह अनुमान बाजार के मुड के हिसाब से बदल भी सकता है।