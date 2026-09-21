NSE IPO Closed: आखिरी दिन NSE IPO को कितना मिला सब्सक्रिप्शन? GMP 285 रुपए से घटकर 55 रुपए हुआ

एजेंसी, नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 22,569 करोड़ रुपए के बहुप्रतीक्षित आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में तेज गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद निवेशकों की रुचि मजबूत बनी रही और इश्यू को कुल मिलाकर 5.67 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

ग्रे मार्केट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स के अनुसार, 21 सितंबर को एनएसई आईपीओ का जीएमपी 55 रुपए पर पहुंच गया, जो बोली अवधि के दौरान दर्ज 285 रुपए के उच्चतम स्तर से काफी कम है। पिछले 18 कारोबारी सत्रों में जीएमपी में 230 रुपए की गिरावट आई है। इससे संकेत मिलता है कि अनौपचारिक बाजार में निवेशकों का उत्साह कुछ कम हुआ है, हालांकि बाजार विशेषज्ञ अभी भी सकारात्मक लिस्टिंग की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं।

ताजा जीएमपी और 1,785 रुपए प्रति शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर अनुमानित लिस्टिंग मूल्य करीब 1,840 रुपए बैठता है। इसका मतलब है कि इश्यू मूल्य की तुलना में करीब 3.08 प्रतिशत का संभावित लिस्टिंग लाभ मिल सकता है।