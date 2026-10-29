Share Market Opening: अदाणी पोर्ट्स में तेजी, ट्रेंट में गिरावट; फ्लैट खुले बाजार चुनिंदा शेयरों में एक्शन

नई दिल्ली। शेयर बाजार की शुरुआत आज फिर गिरावट के साथ हुई है और निफ्टी व बैंक निफ्टी, दोनों कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वीकली एक्सपायरी पर सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। खास बात है कि कल की गिरावट के बाद आईटी शेयरों में आज फिर तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। इसे अलावा,पीएसयू बैंक, रियल्टी और हेल्थकेयर शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है।

यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है इसके चलते डाऊ फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं, नेक्कई के बाजार भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल में गिरावट के कारण भी शेयर बाजार को राहत मिल रही है।

Nifty50 के टॉप गेनर और लूजर निफ्टी के टॉप गेनर में अदाणी पोर्ट्स, टीसीएस, बीएसई, एचसीएल टेक, अदाणी एंटरप्राइजेज शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर में ट्रेंट, हिंडाल्को, मारुति, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक हैं। अदाणी के शेयरों में दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है, और यह 2 फीसदी तक चढ़ गए हैं।