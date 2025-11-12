शेयर मार्केट में आएगा जोरदार उछाल या फिर गिरेगा धड़ाम, गुरुवार को कैसी रहेगी चाल? एक्सपर्ट से आज ही समझें

Share market prediction today: शेयर बाजार में बुधवार को शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 180 अंकों की बढ़त के साथ 25,875.80 पर बंद हुई, जबकि सेंसेक्स 595 अंकों की छलांग लगाकर 84,466.51 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, बैंक निफ्टी भी 136 अंक ऊपर चढ़कर 58,274.65 पर बंद हुई।

लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले यानी गुरुवार (Share market prediction for thursday) को शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी? मार्केट में उछाल आएगा या फिर धड़ाम से गिरेगा? इसे लेकर, पीएल कैपिटल (PL Capital) की वाइस प्रेसिडेंट (टेक्निकल रिसर्च) वैशाली पारेख ने जागरण बिजनेस के पाठकों के लिए टेक्निकल रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, गुरुवार को शेयर मार्केट में मजबूती जारी रह सकती है और निफ्टी के 26,100 तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं।

बैंक निफ्टी का रुझान (Bank Nifty Trend) अवधि क्लोजिंग % बदलाव सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल प्रतिदिन (Daily) 58,274.65 0% 57,982 58,645 साप्ताहिक (Weekly) 57,876.80 0% 57,663 58,846 मासिक (Monthly) 57,776.35 6% 55,380 60,974 रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर टिकने में सफल रहा है। अगर यह 58,500 का लेवल पार करता है तो 59,300-59,500 की रेंज में तेजी संभव है। मार्केट ब्रीथ और सेक्टर मूवमेंट मार्केट ब्रीथ पॉजिटिव रही, 2:1 के रेश्यो में एडवांस स्टॉक्स आगे रहे। स्मॉलकैप और मिडकैप स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉलकैप-250 (Nifty Smallcap-250) में 164 शेयर बढ़त में रहे, जबकि निफ्टी मिडकैप-100 (Nifty Midcap-100) में 65 शेयरों ने बढ़त दर्ज की।

टॉप गेनर्स और लूजर्स (Nifty 500) टॉप गेनर्स % बढ़त टॉप लूजर्स % गिरावट Sacheeroome 0.2 Durlax Top Surf -13.63% Pearl Global 0.1999 HB Stockhold -13.37% Ecos India Mobi 0.1939 Sharda Motor -10.90% वैशाली पारेख का कहना है कि बाजार में फिलहाल तेजी का रुझान कायम है। निफ्टी को 25,750 पर मजबूत सपोर्ट और 26,100 पर रेजिस्टेंस का सामना है। अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर क्लोज होता है, तो आने वाले दिनों में नई ऊंचाईयां देखने को मिल सकती हैं। मौजूदा मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है और निवेशकों को हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए।