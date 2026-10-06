तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, बैंकिंग स्टॉस में खरीदारी; टाटा समूह की कंपनी Trent लिमिटेड के शेयर 10% उछले

नई दिल्ली। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50, 22600 के ऊपर खुला है, जबकि सेंसेक्स 72508 पर ओपन हुआ है। आज के कारोबारी सत्र में सबसे ज्यादा तेजी निजी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में देखने को मिल रही है। वहीं, हेल्थकेयर, फार्मा, ऑटो और आईटी शेयरों में आज फिर बिकवाली हावी है।

कच्चे तेल की कीमतें 101 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही हैं। वहीं, एशियाई बाजारों में नेक्कई, हेंगसेंग और शंघाई कम्पोजिट भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। Nifty के टॉप गेनर और लूजर शेयर निफ्टी 50 का एडवांस-डिक्लाइन रेशियो 31-14 है यानी 31 शेयरों में खरीदारी और 14 में बिकवाली है जबकि 5 शेयरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडेक्स के टॉप गेनर में Trent, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बीएसई और हिंडाल्को हैं। वहीं, टॉप लूजर की लिस्ट में टीसीएस, बीईएल, मारुति, एम एंड एम और सनफार्मा हैं।