JIO IPO की आ गई तारीख! अक्टूबर में कब खुलेगा और लिस्ट होगा 37000 करोड़ का यह इश्यू; जानिए क्या होगा प्राइस बैंड?

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलिकॉम कंपनी जियो के आईपीओ (JIO IPO) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। ईटी की रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि जियो का पब्लिक इश्यू दशहरा के आसपास आ सकता है। 4 अरब डॉलर (यानी ₹37,700 करोड़) के फंड साइज के साथ यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा।

इस रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार, कंपनी द्वारा 12 अक्टूबर के बाद अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल किए जाने की उम्मीद है, और आईपीओ की कीमत ₹1,150-₹1,220 प्रति शेयर के बीच रहने की संभावना है। जियो आईपीओ की अहम संभावित तारीखें 12 अक्टूबर के बाद RHP (रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) फाइल होने की उम्मीद है।

19 अक्टूबर को आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुलने की संभावना है।

आम निवेशकों के लिए यह 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच खुल सकता है।

28 अक्टूबर तक शेयर बाज़ार में इसकी लिस्टिंग की योजना है। इस रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म का मैनेजमेंट आईपीओ से संबंधित सभी औपचारिकताओं को 30 अक्तूबर तक पूरी करने की कोशिश कर रहा है।