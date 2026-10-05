कच्चे तेल में नरमी से शेयर बाजार में तेजी, Nifty-Sensex बढ़त के साथ खुले; सरकारी बैंक शेयरों में खरीदारी

नई दिल्ली। कच्चे तेल में नरमी और US में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की चिंताओं में कमी के चलते भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुले हैं। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 22532 पर ओपन हुआ तो सेंसेक्स 72340 पर खुला है। खास बात है कि आज से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और 7 अक्तूबर को गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी का एलान करेंगे।

आज के कारोबारी सत्र में सरकारी बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। इसके अलावा, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल, कमोडिटी और रियल्टी समेत अन्य शेयरों में भी खरीदारी है। हालांकि, हेल्थकेयर, ऑटो और फार्मा शेयरों में बिकवाली हावी है।