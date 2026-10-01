कोरोना काल के बाद दूसरी बार, 25 साल के इतिहास में सबसे लंबी गिरावट; समझें क्यों गिर रहा है शेयर बाजार?

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Fall) में जारी गिरावट से आम निवेशक डरा हुआ है। क्योंकि, अगस्त और सितंबर के बाद अक्तूबर में भी मार्केट के गिरने का सिलसिला जारी है और मार्केट की यह गिरावट आम नहीं बल्कि काफी परेशान करने वाली है। दरअसल, कोविड-19 के दौरान आई गिरावट के बाद पहली बार बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 अपने 200-हफ़्ते के मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ है। लगातार जारी इस गिरावट के कारण इंडेक्स में पिछले 25 सालों में सबसे लंबा गिरावट का दौर देखा गया है, जिसमें लगातार आठ हफ़्तों तक नुकसान हुआ है।

गुरुवार, 1 अक्टूबर को कारोबार के दौरान इंडेक्स 22,500 के नीचे बंद हुआ। US 10-साल के बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की मजबूत कीमतों के कारण सेंटीमेंट कमजोर रहने से निफ्टी की शुरुआत निचले स्तर पर हुई और इसके बाद क्रूड में मजबूती ने नेगेटिव सेंटीमेंट को और बढ़ाया, जिससे इंडेक्स नीचे की ओर फिसल गया।

क्या है मूविंग एवरेज और 200 WMA? शेयर बाज़ार में मूवरिंग एवरेज, एक प्रमुख टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसका उपयोग किसी शेयर या इंडेक्स के लंबी अवधि के ट्रेंड को सटीकता से मापने के लिए किया जाता है। यहां 200 WMA से मतलब 200 वीकली मूविंग एवरेज है। आमतौर पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज (200 DMA) तोड़ना किसी शेयर में मंदी के संकेत देता है।

Nifty लगातार गिरा इस हफ़्ते, निफ्टी में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। अलग-अलग सेक्टरों में लगभग सभी बड़े सेक्टरोल इंडेक्स में हायर लेवल पर प्रॉफ़िट-बुकिंग देखी गई। कंज्यूमर और ऑटो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई, जो क्रमशः 6.15 प्रतिशत और 5.85 प्रतिशत गिरे।

पिछले महीने में निफ्टी में लगभग सात प्रतिशत की गिरावट आई है और 2026 में अब तक यह 14 प्रतिशत से ज़्यादा गिर चुका है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण विदेशी फंड की तेज़ी से निकासी और US बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का असर भारतीय बाज़ारों पर लगातार पड़ रहा है।

एक्सपर्ट ने क्या कहा? मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में इक्विरस वेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुर पुंज ने कहा, "कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और उसके कारण डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट से निवेशक परेशान हैं। इससे घरेलू इक्विटी मार्केट में बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई है, हालांकि हालिया गिरावट के बाद IT शेयरों ने इस ट्रेंड के उलट प्रदर्शन किया है।"